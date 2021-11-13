В Волгоградской области COVID-19 убил 15 мужчин и 19 женщин

Оперативный штаб ежедневно подсчитывает потери, которые регион терпит из-за коронавируса. С начала пандемии мы потеряли уже почти 4 тысячи жителей. По информации на 13 ноября, за последние суки в печальные сводки попали 34 жителя Волгоградской области. Среди них 15 мужчин и 19 женщин. Больше всего погибших в Волгограде (18 человек) и Волжском (10 жертв). В остальных районах летальные случаи единичны.

Среди мужского населения есть и молодые – мужчины не смогли победить ковид в 48, 49 лет и 51 года. Самому старшему – 88 лет. Возраст погибших женщин – от 58 до 94 лет.

Заразились ковидом за последние сутки 473 волгоградца. По данным волгоградского оперштаба, 131 человек получил положительный результат ПЦР-теста в Волгограде, 103 – в Волжском. Из районов области самый большой прирост заболевших зафиксирован в Камышинском (32), Светлоярском (28) и Новоаннинском (21 случай).