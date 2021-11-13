В пятницу 100 волгоградцев нарвались на штрафы за нарушение ковидных ограничений

Ежедневно комиссии в составе чиновников, полиции, сотрудников Роспотребнадзора и других ведомств патрулируют общественные места в Волгограде и области и ищут нарушителей: посетителей без масок и QR-кодов, работников без средств защиты и прочих людей, не соблюдающих предписания главного санитарного врача области и регионального оперативного штаба. В пятницу, 12 ноября они выписали 100 протоколов на граждан и юридических лиц. Наказание им определит суд.

Как объясняют в администрации области, участники рейда выписывают протоколы за нарушение статьи административного кодекса «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». В волгоградской области его ввели еще 16 марта 2020 года. Правила поведения постоянно обновляются, но что касается ношения масок, этот пункт остается неизменным уже очень долго. Несмотря на это, маски в магазинах, в транспорте и других местах скопления людей носит едва ли половина жителей.

Оперштаб напоминает, что по данной статье административного кодекса граждан могут наказать штрафом от 1 до 30 тысяч рублей, должностных лиц – на сумму от 10 до 50 тысяч, юрлицам светит штраф до 300 тысяч рублей.