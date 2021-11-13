Налоговая закрыла выезд за границу 14 тысячам волгоградцев

Должники не пройдут паспортный контроль в аэропорту. Фото: Олег ЗОЛОТО

14 тысяч волгоградцев не смогли покинуть пределы РФ из-за долгов перед УФНС. Накануне новогодних каникул налоговики снова предупреждают жителей Волгоградской области: за долги им может быть ограничен выезд за границу. Чтобы планы на путешествия не сорвались, до 2 декабря нужно заплатить налоги. Это касается собственников недвижимости, автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств. Также 1 декабря истекает срок уплаты налогов с доходов, по которым не удержан НДФЛ.

Сложностей с уплатой налогов из-за пандемии быть не должно, потому что это можно сделать не выходя из дома с помощью всевозможных электронных сервисов и мобильных приложений. Тем, кто не успеет это сделать до 2 декабря, начнут начислять пени. Помимо запрета выезда за границу, налоговая может арестовать счета и распродать имущество должников. Здесь уже к делу подключаются судебные приставы.