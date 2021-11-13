В Волгограде следователи раскрыли убийство 37-летним волгоградцем своего брата

СК год расследовал убийство и готов передать дело в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет в Волгограде закончил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего волгоградца, который летом прошлого года убил своего двоюродного брата, а кроме того, совершил еще ряд преступлений, среди которых мошенничество со страхованием. Теперь он ответит за все перед судом. Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СКР по Волгоградской области, следователи Краснноктябрьского отдела собрали все доказательства, сам обвиняемый ознакомился с материалами дела.

Убийство он совершил летом прошлого года. В августе в Краснооктябрьском районе нашли человеческие останки. В результате экспертиз установили, что принадлежали они пропавшему в Волгограде жителю Москвы. Его до этого два месяца тщетно искали знакомые, волонтеры, полиция.

Также экспертиза показала, что умер молодой человек не свой смертью – она была насильственной. В ходе расследования выяснилось, что расправился с ним двоюродный брат. Мотив преступления тоже раскрыли – мужчина не хотел отдавать своему родственнику долги, и решил, что проще его убить.

- В ходе расследования уголовного дела оперативным путём были установлены и дополнительные эпизоды преступной деятельности мужчины, такие как кража имущества погибшего, а также совершение мошеннических действий в сфере страхования, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.