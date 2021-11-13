В Волгоградской области женщина на «семерке» насмерть сбила велосипедиста

Велосипедист погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трагедия случилась 12 ноября, в пятницу, около 6 часов вечера в Палласовском районе Волгоградской области. 46-летняя женщина за рулем «семерки» ехала по трассе Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск. На 122 километре дороги в свете фар она увидела велосипедиста, но было уже поздно: он моментально оказался под колесами легковушки, затормозить авто не успело. Известно, что 52-летний мужчина ехал по проезжей части на велосипеде в темноте в том же направлении, что и автолюбительница.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина скончался на месте ДТП. Сейчас решают, возбуждать ли уголовное дело на женщину-водителя.

Всего за сутки в области произошло 2 ДТП с серьезными последствиями. В Камышинском районе на федеральной трассе Сызрань-Саратов-Волгоград «десятка» столкнулась с фурой. 23-летний житель Саратовской области, который ехал за рулем легковушки, попал в больницу.