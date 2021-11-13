Александр Овчар возглавил Суровикинский райотдел полиции

Александр Кравченко представил нового руководителя личному составу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кадровые изменения произошли в отделе полиции Суровикинского района Волгоградской области. Там сменился начальник райотдела. После увольнения Вячеслава Халабурдина районную полицию возглавил Александр Овчар. Прежний руководитель уволился в связи с достижением пенсионного возраста.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, руководителя личному составу представил сам глава ведомства Александр Кравченко в пятницу, 12 ноября.

Подполковник полиции Александр Овчар сам родом из Суровикинского района, на службе в полиции с 2006 года, имеет высшее юридическое образование. Ему 40 лет, и за свою жизнь он успел послужить и в охране СИЗО, и в отделе экономической безопасности. В последнее время был заместителем начальника райотдела полиции.