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Общество13 ноября 2021 10:14

Александр Овчар возглавил Суровикинский райотдел полиции

Начальник волгоградского Главка МВД уже представил нового руководителя личному составу
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Александр Кравченко представил нового руководителя личному составу.

Александр Кравченко представил нового руководителя личному составу.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кадровые изменения произошли в отделе полиции Суровикинского района Волгоградской области. Там сменился начальник райотдела. После увольнения Вячеслава Халабурдина районную полицию возглавил Александр Овчар. Прежний руководитель уволился в связи с достижением пенсионного возраста.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, руководителя личному составу представил сам глава ведомства Александр Кравченко в пятницу, 12 ноября.

Подполковник полиции Александр Овчар сам родом из Суровикинского района, на службе в полиции с 2006 года, имеет высшее юридическое образование. Ему 40 лет, и за свою жизнь он успел послужить и в охране СИЗО, и в отделе экономической безопасности. В последнее время был заместителем начальника райотдела полиции.