Каток в пойме Царицы в Волгограде откроют 20 ноября

Пока вы спали, рабочие в парке "Раздолье" покрасили лед. Фото: Андрей Еркин.

Стала известна дата открытия первого уличного ледового катка в Волгограде. Он с искусственным охлаждением, поэтому может работать даже при слабоминусовых температурах. Каток в пойме реки Царицы уже залили, лед - покрасили. Теперь его только нужно дорастить до 7 см. Как рассказал «КП-Волгоград» директор парка «Раздолье» Андрей Еркин, намеченная дата открытия ледовой площадки – 20 ноября. Это на неделю раньше, чем в прошлом году.

- Наши сотрудники Алексей Олейников и Александр Замченко внимательно проработали вопросы эксплуатации специальной холодильной установки, системы водоподготовки и фильтрации, заливочной машины, а также технологии заливки и покраски льда, - в парке объяснили, как удалось так быстро подготовить лед.

Для архитектурной подсветки катка закупили 300 метров гирлянды, поэтому новогоднее настроение горожанам посетителям обеспечено уже в ноябре.