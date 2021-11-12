За сутки от ковида скончались 13 жителей Волгограда

В Волгоградской области 12 ноября зафиксировали новый максимум по числу смертей от коронавируса за сутки. Скончались 37 человек – 24 женщины и 13 мужчин. Больше всего жертв в областном центре. Ковид стал причиной гибели у 13-ти жителей Волгограда, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Также скончавшиеся от COVID-19 пациенты проживали в Волжском, Урюпинском, Палласовском, Ленинском, Городищенском, Камышинском, Нехаевском, Николаевском, Руднянском районах. Умершим мужчинам было от 59-ти до 90 лет, погибшим женщинам – от 54-х до 94-х лет. Всего пандемия унесла жизни 3935 волгоградцев.