Стало известно, сколько будут платить за детсад в Волгограде, Волжском и Камышине

За садик придется отдавать чуть больше, чем раньше. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 января 2022 года родительская плата за садики в Волгоградской области вырастет максимум на 4%. После опубликования приказа облкомобразования, стало известно, сколько именно будут платить за детский сад жители крупных городов - Волгограда, Волжского и Камышина.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, в Волгограде родители детей от 1 до 3 лет за полный месяц в садике заплатят максимум 2836 рублей. При посещении ясельной группы в течение 8-10 часов в день плата составит 2174 рубля. Если малыш находится в саду до 5 часов в день, семейному бюджету это обойдется в 1073 рубля в месяц. Для дошколят от трех до семи плата за садик будет больше. В зависимости от продолжительности времени пребывания ребенка под присмотром воспитателей родители заплатят 1309, 2641 или 3449 рубля из расчета 23 рабочих дней в месяце. Дороже всего будет стоить круглосуточный детсад – 3654 рубля.

В Волжском ясельная группа с 1 января 2022 года обойдется родителям в 601 рубль в месяц, если малыш находится там до 5 часов в день, и 2383 рубля придется заплатить за посещение группы по 10,5-12 часов в сутки. Для ребят 3-7 лет родительская плата составит 601 и 2549 рублей соответственно.

В Камышине детские садики рассчитывают родительскую плату только из расчета посещения по 10-12 часов в сутки. В яслях эта сумма вырастет в 2022 году до 2413 рублей, для детей из подготовительных групп – до 2732 рубля в месяц.