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Экономика12 ноября 2021 17:42

Пострадавшим из-за пандемии волгоградским предпринимателям дадут льготный кредит

От 100 до 500 тысяч рублей малый бизнес может взять под 3,75 процента годовых
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Взаймы можно будет взять до полумиллиона.

Взаймы можно будет взять до полумиллиона.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уже более полутора лет малый бизнес буквально выживает из-за бесконечных ограничений, связанных с коронавирусом, падением спроса, простоев и прочих причин. Есть целый перечень из 20 сфер бизнеса, которые, по мнению правительства, сильнее всех пострадали от пандемии. В Волгоградской области власти решили поддержать представителей этих сфер. Предпринимателям дадут льготный кредит под 3,75 процента годовых. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Это микрозаймы: сумма, на которою могут рассчитывать представители малого бизнеса. всего 100 – 500 тысяч рублей. Претендовать на них смогут те, кто работает больше года. Кредиты выдают на срок до двух лет. Назвали эту программу поддержки «Восстановление».

- Сегодня в регионе осуществляют деятельность 72 с половиной тысячи субъектов МСП. Думаем, что новая мера будет востребована», — считает председатель облкомэкономразвития Галина Быкадорова.

Наиболее пострадавшими от пандемии отраслями считают туризм и гостиничный бизнес, организация мероприятий, спорт и образование, индустрия красоты, стоматология, химчистки.