В Волгограде в выходные погода будет ветреной и без осадков

Снег и дождь в субботу и воскресенье не прогнозируют Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области ближайшие суббота и воскресенье будут сухими, синоптики не обещают осадков. В выходные на территории региона будет переменная облачность и ветреная погода. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, 13 ноября по области северо-западный ветер будет дуть с порывами 12-17 м/с, в Волгограде он усилится до 9-14 м/с.

В ночь с пятницы на субботу по Волгоградской области температура воздуха составит +3...-2º, местами при прояснении она опустится до -7º, завтра днем +2...+7°. В Волгограде ближайшей ночью будет 0...+2°, днем +5...+7°.

В воскресенье в регионе ветер подует с севера с максимальной скоростью 11-14 м/с. Температура воздуха 14 ноября в ночные часы по области +2...-3º, местами при прояснении до -8º, днем +2...+7°. В Волгограде в ночь с субботы на воскресенье 0...-2°, в дневные часы +4...+6°.