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Происшествия12 ноября 2021 17:00

Под Волгоградом экс-начальник отдела ГИБДД попался на продаже водительских прав

Прокуратура направила в суд уголовное дело о взяточничестве за успешную сдачу экзаменов по вождению
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Гаишник гарантировал успешную сдачу экзамена по вождению.

Гаишник гарантировал успешную сдачу экзамена по вождению.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело экс-начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД отдела МВД России по городу Михайловке. Мужчину обвиняют в получении взятки за успешную сдачу экзаменов на получение водительских прав, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

- Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Михайловский районный суд Волгоградской области. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как установило следствие, 14 мая 2021 теперь уже уволенный начальник отдела ГИБДД получил 20 тысяч рублей от знакомого за гарантированное получение водительских прав его подругой. С этими деньгами его и задержали, при этом свою вину обвиняемый так и не признал.

Оперативное сопровождение дела вели УФСБ по региону вместе со службой собственной безопасности регионального главка полиции. Расследовали дело следователи СУ СК России по Волгоградской области.