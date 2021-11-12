В Волгоградской области выявили очаг африканской чумы свиней из-за дикого кабана

В Кумылженском районе в этом году уже не в первый раз фиксируется АЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кумылженском районе Волгоградской области выявили очаг африканской чумы свиней. Лабораторные исследования установили вирус у дикого кабана. Животное было отстрелено в охотхозяйстве «Глазуновское», сообщили «КП-Волгоград» в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В Кумылженском районе проводятся карантинные мероприятия, чтобы предотвратить распространение АЧС и ликвидировать очаги вируса.

Напомним, в начале августа этого года в Кумылженском районе уже вводили карантин из-за африканской чумы свиней. Туши зараженных животных были выброшены в пойменное озеро Дона рядом с хутором Еланским.