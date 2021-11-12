В Волгограде бухгалтера судят за присвоение 400 тысяч рублей

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела бывшего бухгалтера фермерского хозяйства. 43-летнюю женщину обвиняют в присвоении более 400 тысяч рублей, принадлежавших фермеру, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, женщина до мая 2021 года работала главбухом у фермера. Вела все финансово-хозяйственные операции, распоряжалась средствами на счетах. Часть этих денег женщина и присвоила во время безналичных расчетов.

- Обвиняемая вину признала в полном объеме, - рассказала и.о старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.