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Происшествия12 ноября 2021 16:11

В Волгограде бухгалтера судят за присвоение 400 тысяч рублей

Женщина работала в фермерском хозяйстве
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела бывшего бухгалтера фермерского хозяйства. 43-летнюю женщину обвиняют в присвоении более 400 тысяч рублей, принадлежавших фермеру, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, женщина до мая 2021 года работала главбухом у фермера. Вела все финансово-хозяйственные операции, распоряжалась средствами на счетах. Часть этих денег женщина и присвоила во время безналичных расчетов.

- Обвиняемая вину признала в полном объеме, - рассказала и.о старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.