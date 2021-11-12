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Общество12 ноября 2021 15:41

В Волжском мужчина ограбил храм

Он украл деньги из ящика для пожертвований
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне, 11 ноября, ограбили один из храмов Волжского. Настоятель обратился в полицию, сообщив, что неизвестный мужчина вскрыл и похитил деньги из ящика для пожертвований. Преступление незаметным не осталось, его зафиксировала установленная в храме камера. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, им оказался 37-летний волжанин.

Мужчина признал в краже. Потратить деньги он не успел. Все похищенные средства у него забрали. Было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения.