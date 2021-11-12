В Волжском мужчина ограбил храм

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне, 11 ноября, ограбили один из храмов Волжского. Настоятель обратился в полицию, сообщив, что неизвестный мужчина вскрыл и похитил деньги из ящика для пожертвований. Преступление незаметным не осталось, его зафиксировала установленная в храме камера. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, им оказался 37-летний волжанин.

Мужчина признал в краже. Потратить деньги он не успел. Все похищенные средства у него забрали. Было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения.