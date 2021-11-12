Пьяный водитель в Волгограде пытался подкупить инспекторов ГИБДД

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Прошлой ночью в Дзержинском районе Волгограда инспекторы ГИБДД остановили «ГАЗ-3110» для проверки документов у водителя. У находившегося за рулем «Волги» 39-летнего жителя Быковского района не оказалось водительских прав и документов на машину. Вдобавок у него были признаки алкогольного опьянения, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Полицейские пригласили нарушителя в служебный автомобиль.

Мужчина не хотел, чтобы его привлекли к ответственности, он предложил инспектору взятку. Лейтенант полиции сообщил об этом своему руководству. Водителя задержали, он сознался в нарушениях. Суд наказал его административным арестом на 10 суток. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Житель Быковского района может лишиться свободы до одного года.