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Общество12 ноября 2021 15:10

Пьяный водитель в Волгограде пытался подкупить инспекторов ГИБДД

Мужчина предлагал деньги прямо в служебном автомобиле
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Прошлой ночью в Дзержинском районе Волгограда инспекторы ГИБДД остановили «ГАЗ-3110» для проверки документов у водителя. У находившегося за рулем «Волги» 39-летнего жителя Быковского района не оказалось водительских прав и документов на машину. Вдобавок у него были признаки алкогольного опьянения, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Полицейские пригласили нарушителя в служебный автомобиль.

Мужчина не хотел, чтобы его привлекли к ответственности, он предложил инспектору взятку. Лейтенант полиции сообщил об этом своему руководству. Водителя задержали, он сознался в нарушениях. Суд наказал его административным арестом на 10 суток. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Житель Быковского района может лишиться свободы до одного года.