В Волгоградской области дорогу «Шарашинская — Алексеевская» приведут в порядок через три года

12 ноября волгоградский губернатор Андрей Бочаров посетил с рабочим визитом Алексеевский район. Добирался он не на вертолете, а на машине, и конечно, не мог не обратить внимание на состояние дорог на пути к Алексеевке. Автомагистраль Самойловка – Шумилинская как раз заканчивают ремонтировать – 99% работ уже сделали. Всего здесь привели в порядок семь крупных участков общей протяженностью 99%. Деньги на ремонт выделили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так как трасса «Самойловка — Елань — Преображенская — Новоаннинский — Алексеевская — Кругловка — Шумилинская» соединяет сразу несколько районов, здесь огромный транзитный поток, поэтому радость от поездок по новому асфальту уже испытали многие, чего не скажешь про другой участок - «Шарашинский — Алекссеевская».

То, что она находится «в тяжелом состоянии», заметил и губернатор. И пообещал ее отремонтировать в течение трех лет.

- Через Алексеевку идёт достаточно много транзитного транспорта. Такое воздействие на дорожное полотно привело к негативным последствиям, которые нужно устранять, - заявил губернатор. В планах капитально отремонтировать 30 километров этого участка. Также областные власти решили привести в порядок 29 километров дороги на хутор Рябовский и подъезд к поселку Красный октябрь.