В Волгограде полицейским-вымогателям грозит до 12 лет тюрьмы

Решения суда бывшие оперативники будут ожидать в СИЗО Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде в суд было направлено уголовное дело на двух оперуполномоченных уголовного розыска. 17 февраля 2021 года полицейские обратились к знакомым, употребляющим наркотики, и заставили купить запрещенные средства. Имитируя проведение оперативно-розыскных мероприятий, с применением наручников они задержали торговца наркотиками, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Далее без согласия задержанного они проникли в его квартиру и стали вымогать миллион рублей. За такое вознаграждение они обещали закрыть глаза на криминальный бизнес.

- Под давлением обвиняемых мужчина 19 февраля 2021 передал им 370 тысяч рублей. Передача оставшейся части взятки состоялась на следующий день под контролем сотрудников службы собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области, куда накануне мужчина обратился с заявлением о противоправном поведении стражей порядка, - отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

Вину полицейские-вымогатели признали частично, они считают, что совершили мошенничество. Расследование проводили сотрудники Следственного отдела Центрального района СУ СКР по региону. Прокуратура направила материалы в суд. Бывшим оперативникам грозит до 12-ти лет тюрьмы, решения они будут ожидать в СИЗО