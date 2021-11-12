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Экономика12 ноября 2021 12:33

В Волгограде на «Красном Октябре» сменился конкурсный управляющий

Арбитражный суд утвердил в этом статусе Артема Павлова
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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На заводе сменился конкурсный управляющий

На заводе сменился конкурсный управляющий

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На заводе «Красный Октябрь» сменился конкурсный управляющий. Им стал Артем Павлов, которого 9 ноября утвердил Арбитражный суд Волгоградской области. Ранее решение о назначении конкурсного управляющего АО «ВМК «Красный Октябрь» было принято на собрании кредиторов. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе предприятия.

- Артем Сергеевич Павлов имеет статус конкурсного управляющего с 2013 года. В процедуре банкротства работает с 2010 года и имеет обширный опыт управления на крупных предприятиях в ряде регионов России, - отметили на «Красном Октябре».

Артем Павлов сменил в статусе конкурсного управляющего предприятия Сергея Харченко, который стал советником управляющего директора в АО «Корпорация Красный октябрь». Он будет курировать вопросы промышленной и экологической безопасности.

Отметим, этой осенью на предприятии уже проводились кадровые изменения. В октябре новым управляющим директором стал Константин Волков. Также у завода сменился владелец, акции приобрела компания АО «Группа РСЛ».

АО «ВМК «Красный Октябрь» в мае 2018 года было признано Арбитражным судом региона банкротом. Через полгода в отношении предприятия началось конкурсное производство.