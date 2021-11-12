Центр Волгограда частично остался без воды

Водоснабжение восстановят к концу дня. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В центре Волгограда из-за порыва трубы 12 ноября заливает водой Первую продольную. Авария случилась на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм у дома на проспекте Ленина, 43. Плюс к этому в ряде домов на проспекте Ленина и на улице Глазкова отключили воду из-за врезки новой трубы, сообщили в «Концессиях водоснабжения».

- Бригада «Концессий водоснабжения» приступила к устранению технологического нарушения на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм по адресу проспект Ленина, 43. Сегодня до конца дня целостность трубопровода будет восстановлена, - рассказали в ресурсоснабжающей компании.

В течение дня 12 ноября 2021 выполнят сотрудники «Концессий» и подключение последнего обновленного участка водопровода диаметром 600 мм и протяженностью 150 метров. Коммуникации меняют в ходе реконструкции легкоатлетического манежа ВГАФК. Большую часть работ сделали еще при подготовке к ЧМ-2018. На время врезки остались без воды физкуль турная академия, гостиница «Турист» и расположенные рядом дома на улице Глазкова и проспекте Ленина.

Пока жители микрорайона получают воду на пониженном давлении, но уже к вечеру водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Работы по врезке нового трубопровода продолжатся все выходные, но жильцы уже не будут испытывать неудобств - дома переключат на резервную схему.

- Мероприятия плановые, УК оповещались о временном приостановлении ресурса, - добавили в компании.