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Происшествия12 ноября 2021 11:41

Под Волгоградом экс-супругов оштрафовали на 4 млн рублей за торговлю контрафактом

Жители Новоаннинского района торговали поддельным алкоголем и сигаретами
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Приговор еще можно обжаловать.

Приговор еще можно обжаловать.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Новоаннинский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу экс-супругов, которые торговали контрафактным алкоголем и табаком. 43-летнего мужчину и 38-летнюю женщину признали виновными по трем статьям и приговорили к 3,5 года лишения свободы условно. Плюс к этому каждый заплатит штраф в размере 2 миллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре.

- Ущерб правообладателям превысил 1 миллион рублей, - рассказали в прокуратуре региона.

Как установил суд, с декабря 2019-го по май 2020 года экс-супруги в своем частном доме устроили торговлю контрафактом, продавали поддельные водку, коньяк, сигареты под видом товаров известных марок. Полицейские изъяли у них более тысячи бутылок алкоголя и 5 тысяч пачек сигарет. После мужчина частично признал свою вину, его жена - нет. Они еще могут обжаловать приговор.