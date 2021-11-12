Под Волгоградом экс-супругов оштрафовали на 4 млн рублей за торговлю контрафактом

Приговор еще можно обжаловать. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Новоаннинский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу экс-супругов, которые торговали контрафактным алкоголем и табаком. 43-летнего мужчину и 38-летнюю женщину признали виновными по трем статьям и приговорили к 3,5 года лишения свободы условно. Плюс к этому каждый заплатит штраф в размере 2 миллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре.

- Ущерб правообладателям превысил 1 миллион рублей, - рассказали в прокуратуре региона.

Как установил суд, с декабря 2019-го по май 2020 года экс-супруги в своем частном доме устроили торговлю контрафактом, продавали поддельные водку, коньяк, сигареты под видом товаров известных марок. Полицейские изъяли у них более тысячи бутылок алкоголя и 5 тысяч пачек сигарет. После мужчина частично признал свою вину, его жена - нет. Они еще могут обжаловать приговор.