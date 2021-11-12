Под Волгоградом в массовом ДТП пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На трассе в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 11 ноября произошла массовая авария с пятью пострадавшими, в том числе с двумя детьми. В 15.08 на трассе «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» 43-летний водитель за рулем «Volkswagen Polo» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Mazda3», которой управлял 32-летний мужчина. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Машину «Mazda3» отбросило на встречную полосу, где она ударилась с фурой «Volvo».

Большегруз и «Volkswagen Polo» в результате ДТП вылетели в кювет. Ранения получили водители «Volvo» и «Mazda3», а также 24-летняя и 6-летняя пассажирки японской иномарки. Всех четверых скорая помощь увезла в больницу. Также пострадал 9-летний мальчик из «Volkswagen Polo», но госпитализация ему не потребовалась, ему оказали помощь на месте.