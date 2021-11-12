В Волгограде осенью высадили 9 тысяч растений

На улице Титова высадили розы и молодые каштаны. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За осенние месяцы 2021 года в парках, скверах и на улицах Волгограда высадили около 9 тысяч растений - 1,5 тысячи деревьев и более 7,5 тысячи кустарников, сообщили в мэрии.

В центре города зеленые зоны украсили более 500 деревьев и кустарников, в Ворошиловском районе добавили зелени на правом склоне поймы Царицы – там высадили более 100 деревьев. В Кировском районе более 200 растений появились возле школ №77 и №110, у молодежного центра «Паритет». В сквере 70-летия Победы на Красном высадили около двух сотен рябин, кленов, а также айланты и яблони.

Добавили городу зелени и в рамках благоустройства общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда». На улице Титова высадили молодые саженцы каштана, на площади у Царицынской оперы появились 180 каштанов, кленов, лип и елей, и более тысячи кустарников. Также добавили зелени вместо старых деревьев в парке «50 лет Октября» в Кировском, на проспекте Жукова в Дзержинском, на улице Казахской и парке Долина в Советском, на улице Дзержинского на Тракторном.