Волгоградский врач рассказала о бесполезности ингаляции водкой при ковиде

Защищаться от вирусов нужно ношением масок в общественных местах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области ежедневно ситуация с коронавирусом становится все хуже. Число заболевших и погибших только увеличивается. Нет в регионе случаев гриппа, при этом специалисты не исключают рост заражения им. Все дело в том, что многие волгоградцы продолжают пренебрегать способами защиты, не носят масок в общественных местах. Заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии, врач Клиники семейной медицины ВолгГМУ Элеонора Белан рассказала, что будет, если ковид и грипп встретятся одновременно в организме человека.

- COVID и грипп – две серьезные инфекции, опасность которых - в тяжелом течении заболевания и большой вероятности серьезных осложнений. Представьте, если к 75 процентам поражения лёгких на фоне COVID присоединится гриппозная геморрагическая пневмония… Мало не покажется! – отметила Элеонора Белан.

Опасны сами болезни, которые впоследствии сопровождаются долгой постинфекционной иммунодепрессией. Организм человека еще ослаблен, поэтому становится наиболее чувствителен к разным вирусам. Врач рекомендует в сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку поддерживать свое состояние сбалансированным питанием из натуральных продуктов – фруктов и овощей местного производства. Можно пить травяной чай с малиной и медом. А популярные в народе ингаляции парами водки ни к чему хорошему не приведут.

- Ингаляции парами водки могут вызвать разве что химический ожог дыхательных путей. Эффективность такой профилактики гриппа и коронавируса не доказана. Алкоголь, особенно в больших дозах, иммуностимулирующим действием не обладает, - подчеркнула Элеонора Белан.

Заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии рассказала, что главная защита от ковида и гриппа – это вакцинация.

- В период пандемии важно не только защитить себя от коронавируса, но и сезонного гриппа. Бояться нужно не вакцин, а болезней.