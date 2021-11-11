Волгоградец избил и ограбил пенсионера, предложившего ему стакан воды

Грабителю, который ранее уже был судим, грозит до десяти лет тюрьмы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде будут судить 62-летнего рецидивиста, который избил и ограбил пенсионера. Вечером 19 июня 2018 года на улице Строителей в Гумраке мужчина встретил незнакомца, которого попросил дать ему стакан воды. Пенсионер решил помочь и позвал его к себе в квартиру, когда он пошел на кухню, преступник направился в зал, где на шкафу нашел кошелек. Забрав деньги, он направился к выходу. Только хозяин квартиры заметил, что произошло, и попытался остановить «гостя». Тогда ранее судимый волгоградец взял в коридоре светильник и ударил им мужчину по голове, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

На этом грабитель не остановился, он разбил аквариум и нанес осколками несколько ударов по жертве. Только после этого мужчина убежал с похищенными деньгами. Первую помощь пострадавшему оказала вернувшаяся домой жена, которая вызвала скорую помощь. Преступника нашли, он полностью признал вину. Расследование проводили сотрудники СО-3 СУ УМВД России по Волгограду.

Прокуратура направила уголовное дело в Дзержинский районный суд. Обвиняемому, который сидит в СИЗО, грозит до десяти лет тюрьмы.