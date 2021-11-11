В пяти районах Волгограда отключат электричество 12 ноября

Электричества не будет несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 12 ноября 2021, тысячам жителей Волгограда придется запасаться фонариками или, по старинке, свечами. В этот день энергетики запланировали отключения электричества из-за плановых ремонтов в пяти районах областного центра. В списке адресов, где жители останутся без света, на этот раз дома Красноармейского, Кировского, Ворошиловского, Дзержинского и Краснооктябрьского районов, сообщили в электросетевой компании «Россети Юг».

Всего четыре часа, с 9.00 до 13.00, придется сидеть без электричества 12 ноября 2021 жителям двух домов на улице Кирова в Кировском районе - №127 и 127а. Еще на четырех улицах света не будет весь день – с 8.30 до 17 часов. В списке коммунальных страдальцев окажутся жители домов по адресам: улица Красноозерная, №23-43 и 28-56, Катальповая, №51-57а, Шелковичная, №25-37, переулок Катальповый, дома №1-11, 4-10а. Также с утра до вечера в пятницу обесточат дома на четырех улицах в Красноармейском: Лениногорская, №47-87 и 48-84, Староладожская, №51-87, 48-84 и 84а, Штурманская, №47-75 и 76-82, Шадринская, №13-21 и 22-28.

В Дзержинском районе обесточат с 9 до 17 часов всего три дома на улице Московской - №3, 5 и 7. А в Краснооктябрьском испытают на себе неудобства жители улицы Гуртьева, домов №2 и 4, а также проспекта Ленина, домов №135-143. Здесь электроэнергию отключат с 9 до 12 часов. И, наконец. В Ворошиловском районе Волгограда 12 ноября 2021 света с 9.00 до 17.00 не будет на улице Пугачевской в четырех домах - №9, 9а, 11, 11а и 11б.