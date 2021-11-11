В Волгоградской области отреставрируют 50 памятников защитникам Сталинграда

В парке Гагарина обновили памятник на братской могиле. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

До конца 2022 года в городах и селах Волгоградской области реконструируют более 50 памятников и братских захоронений времен Великой Отечественной войны. На восстановление мемориалов защитникам Сталинграда выделят более 222 миллионов рублей, сообщили в Волгоградской областной думе.

- Эти расходы предусмотрены проектом областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, - рассказали в региональном парламенте.

По данным комитета государственной охраны ОКН Волгоградской области, по заявкам из муниципалитетов сейчас специалисты формируют перечень памятников, которые нуждаются в восстановлении. Проектно-сметную документацию в ближайшее время разработают специалисты, имеющие лицензию Минкультуры РФ. Сами реставрационные работы начнутся в 2022 году и завершатся к 80-летнему юбилею победы в Сталинградской битве.