В Волгоградской области будут судить мужчину, который обучал вождению маленького сына

За самостоятельное обучение детей вождению грозит уголовная ответственность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи Котельниковского района завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. У местного жителя нет водительского удостоверения. Но это не мешало ему с сентября 2020 года по март 2021-го обучать вождению своего маленького сына. Отец также разрешал ребенку самостоятельно управлять внедорожником «УАЗ», у которого были технические неисправности. Как рассказали «КП-Волгоград» в Следственном управлении СКР по Волгоградской области, жизнь и здоровье ребенка были подвержены непредвиденной опасности.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Он в полном объеме ознакомился с материалами, теперь его ждет суд.

Наверняка, многие взрослые волгоградцы разрешают детям сесть им на колени за рулем и поуправлять машиной во время движения. Однако это опасно для жизни и здоровья, а также может обернуться уголовным преследованием.