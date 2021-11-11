В Волгограде лишили домов «УК Управление жилым фондом»

В 16 домах должны выбрать новую УК. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде вскоре лишится лицензии еще одна недобросовестная управляющая компания. Пока же за невыполнение обязательств перед жильцами из реестра лицензий «УК Управление жилым фондом» исключили 16 многоквартирных домов в Кировском районе, сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора.

- «УК Управление жилым фондом» лишилась всех своих домов: в ближайшее время на заседание лицензионной комиссии будет вынесен вопрос о лишении её права работать на рынке через суд, - рассказали «КП-Волгоград» в Госжилнадзоре.

В последнее время в инспекцию поступало множество жалоб от жильцов домов, которые обслуживала «УК Управление жилым фондом». Коммунальщикам выдавали предписания на устранения нарушений, но компания их не просто игнорировала, но и не предоставляла необходимые сведения и документы, тем самым препятствовала проведению проверок надзорного ведомства. За это УК не раз штрафовали.

Теперь у администрации Кировского района есть месяц на то, чтобы провести в лишившихся УК домах общее собрание собственников. Если жильцы не выберут сами новую управляющую организацию, то ее определят по итогам открытого конкурса.