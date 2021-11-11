Снег и -10 градусов пообещали волгоградцам в пятницу

В пятницу прогнозируется небольшой снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области температура воздуха уже в дневные часы держится в районе 0 градусов, по ночам и вовсе установились серьезные морозы. 12 ноября в Волгограде и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пойдет небольшой снег. Так что от водителей требуется особая бдительность на магистралях, и им уже пора переобувать свои автомобили на зимнюю резину. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в пятницу юго-западный ветер подует со скоростью 8-13 м/с, местами будут сильные порывы 15-18 м/с.

В районах области температура воздуха ночью составит 0...-5º, местами при прояснении она опустится до -10º. Завтра днем +2...+7°. В Волгограде в ночь с четверга на пятницу -1...-3°, в дневные часы +3...+5°.