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Общество11 ноября 2021 15:01

Снег и -10 градусов пообещали волгоградцам в пятницу

Еще 12 ноября в Волгоградской области погода испортится сильным ветром
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В пятницу прогнозируется небольшой снег

В пятницу прогнозируется небольшой снег

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области температура воздуха уже в дневные часы держится в районе 0 градусов, по ночам и вовсе установились серьезные морозы. 12 ноября в Волгограде и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пойдет небольшой снег. Так что от водителей требуется особая бдительность на магистралях, и им уже пора переобувать свои автомобили на зимнюю резину. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в пятницу юго-западный ветер подует со скоростью 8-13 м/с, местами будут сильные порывы 15-18 м/с.

В районах области температура воздуха ночью составит 0...-5º, местами при прояснении она опустится до -10º. Завтра днем +2...+7°. В Волгограде в ночь с четверга на пятницу -1...-3°, в дневные часы +3...+5°.