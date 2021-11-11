В Волгограде под суд пойдет телефонный мошенник из колонии

Заключенный заработал новы срок в колонии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело в отношении телефонного мошенника. Отбывая в колонии срок за ранее совершенные тяжкие преступления, 27-летний мужчина звонил на случайные номера и представлялся попавшим в беду родственником. Ему грозит новый срок - до 5 лет, сообщили в прокуратуре региона.

- При этом граждане, попавшиеся на уловки, в ходе разговора фактически сами сообщали злоумышленнику данные о своих родственниках после незамысловатого вопроса обвиняемого о том, почему сразу не узнают родню, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По версии следствия, мошенник набирал номера произвольном порядке, убеждал людей, что он их знакомый или родственник, а после просил денег взаймы. Так, в августе 2020 года житель Ленинского района считал, что занял 20 тысяч рублей своему свояку. Всего же следователи насчитали семь потерпевших от действий афериста в Удмуртии, Волгоградской, Ростовской и Оренбургской областях. Уголовное дело будет рассматривать Красноармейский районный суд Волгограда.