На заседании антитеррористической комиссии Волгоградской области обсудили, как бороться с экстремизмом в интернете

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В Волгоградской области 11 ноября 2021 прошло заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатора Андрея Бочарова. Главной темой стало обеспечение комплексной безопасности жителей и гостей региона, особое внимание уделили экстремизму в интернете, сообщили в администрации региона.

- Обращаем внимание на необходимость постоянной разъяснительной, просветительской, профилактической, аналитической и оперативной работы в реальной молодежной среде и в интернет-пространстве - там, где существует опасность распространения идей экстремизма и терроризма, - заявил Андрей Бочаров.

Задача властей – оградить от такой информации жителей региона и, особенно, детей и молодых людей, которые проводят в Сети много времени.