Еще два старых дома в Волгограде признали аварийными

Дома послевоенной постройки покрыты трещинами. Фото: Госжилнадзор

Еще два ветхих многоквартирных дома в Волгограде пойдут под снос. На основании заключений о техническом состоянии признали аварийными два дома на улице Краснопресненской в Советском районе. Статус непригодного для проживания также получил один дом в Кировском, сообщили в Госжилнадзоре.

Так, после обследования межведомственная комиссия администрации Советского района Волгограда признала аварийными и подлежащими сносу дома №17 и 19 на улице Краснопресненской. Этой осенью такой же статус получили еще две послевоенные двухэтажки на этой же улице – дома №4 и 8. А вот жилой дом №35 по улице Лескова 1-я в Кировском получил иную формулировку, его признали непригодным для проживания. Но жильцов расселят и там, и там.