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Здоровье11 ноября 2021 13:26

В Волгоградской области от ковида умерла 34-летняя молодая женщина

За сутки в регионе скончались от коронавируса 20 женщин и 15 мужчин
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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За сутки от COVID-19 скончались 35 волгоградцев

За сутки от COVID-19 скончались 35 волгоградцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области повторился антирекорд по числу смертей от ковида за сутки. 11 ноября жертвами коронавируса стали 35 человек. Болезнь остается опасной для пациентов любого возраста. За последние сутки скончались две молодые женщины, которым было 34 года и 40 лет, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Скончались три волгоградки в возрасте 53-54 года.

Всего в регионе за последние сутки коронавирус стал причиной смерти у 15 мужчин, которым было от 59-ти до 87-ми лет, и 20 женщин в возрасте 34-97 лет. Погибшие проживали в Волгограде, Волжском, Палласовском, Урюпинском, Киквидзенском, Среднеахтубинском, Старополтавском и Суровикинском районах. За всю пандемию от ковида умерли 3898 волгоградцев.