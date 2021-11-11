Реконструкцию и озеленение улицы Мира в Волгограде обсудила Общественная палата

Улицу Мира решили обновить полностью. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжают обсуждать планы по благоустройству улицы Мира. Архитекторы центра «ВЯЗ» представили свою концепцию на заседании Общественной палаты Волгограда. Среди главных задач - масштабное озеленение общественного пространства и создание полностью безбарьерной среды, сообщили в мэрии.

Урбанисты уже обследовали зеленые зоны на улице Мира, чтобы определить места, где можно высадить новые растения и ассортимент. При этом учли большое количество проходящих здесь подземных коммуникаций. Также среди предложений – благоустройство расположенных вдоль улицы дворов. Для каждого совместно с жителями сделают дизайн-проект. Обещают сохранить и исторический облик улицы, на которой расположено множество архитектурных памятников.

Обновлять общественное пространство будут частями. Одними из первых начнут преображение сквера Симбирцева у Горьковки и площади Павших борцов, проекты уже в разработке.