Новый завод по переработке овощей строят под Волгоградом

Предприятие будет выпускать около 50 наименований продукции. Фото: АВО

Около 40 тысяч тонн овощей в год сможет перерабатывать новый консервный комбинат «Ахтуба», строительство которого завершается в Волжском. Работы завершат до конца 2021 года, запустят производство в начале 2022 года, сообщили в инспекции Госстройнадзора Волгоградской области.

По данным комитета сельского хозяйства региона, мощности нового завода по переработке овощей позволят каждый год производить до 80 миллионов банок продукции. Томаты будут перерабатывать сразу с поля, а для огурцов предусмотрели возможность хранения. Зимой комбинат будет выпускать овощные салаты. Всего в ассортименте нового предприятия будет порядка 50 наименований продукции. Это позволит 500 новых рабочих мест.