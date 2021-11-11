В Волгоградской области мужчину будут судить за попытку дать взятку полицейскому

Для решения вопроса мужчина предложил оперативнику 25 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Иловлинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие». 12 октября 34-летний мужчина приехал в хутор Авилов для незаконной добычи и забора песка с незарегистрированного карьера, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону.

У жителя Иловлинского района не было разрешительных документов для проведения работ, это выяснил прибывший на место оперативник районного ОМВД. Мужчина не хотел отвечать перед законом и предложил полицейскому, находясь в его служебном автомобиле, 25 тысяч рублей. Оперативник отказался от взятки, после чего обвиняемого задержали. Уголовное дело было передано в суд.