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Общество11 ноября 2021 10:30

Сбросы воды на Волжской ГЭС не будут уменьшать до ледостава

Расходы Волгоградского гидроузла не стали снижать, чтобы обеспечить работу водозаборных сооружений
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сбросы сократили до возможного минимума.

Сбросы сократили до возможного минимума.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В бассейнах Волги и Камы мало воды. В третьем квартале 2021 года суммарный приток в водохранилища каскада составил 72% нормы, в четвертом квартале будет так же. Однако сбросы воды на Волжской ГЭС решили не снижать, чтобы обеспечить стабильную работу водозаборных сооружений в Волгограде и области. Режимы работы водохранилищ каскада на ноябрь обсудили на очередном заседании межведомственной рабочей группы, сообщили в Росводресурсах.

- В основу прогнозов функционирования гидроузлов каскада закладывается критический сценарий развития гидрологической обстановки, учитываются показатели притока за последние десятилетия, - подчеркнули в Росводресурсах.

Поэтому для большинства ГЭС решили сохранить ранее установленные параметры. Уменьшить расходы с Волгоградского гидроузла решили зимой, после ледостава, а пока сбросы воды на Волжской ГЭС остались на уровне 4700 кубометров в секунду. При этом в ведомстве отмечают, что на уровень воды в Волге влияет снижение уровня Каспийского моря. Сейчас он упал на 30 сантиметров по сравнению с самым маловодным 2010 годом, когда сбросы с Волгоградского водохранилища составляли рекордно низкие 4300 кубометров в секунду.