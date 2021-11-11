Более ста сортов цветов покажут волгоградцам на «Балу хризантем»

На выставке представят 20 тысяч хризантем. Фото: облкомприрода

Волгоградский областной ботанический сад с 14 ноября 2021 приглашает горожан на «Бал хризантем». В этом году на цветочной выставке покажут рекордное количество необычных сортов «королевы осени», сообщили в облкомприроды.

Специально к выставке сотрудники ботанического сада вырастили более 20 тысяч черенков хризантем. Сейчас в коллекции более 100 сортов этого прекрасного цветка. В этом году волгоградцы увидят 15 новых необычных видов хризантемы. Среди них Zembla Brasil желтого цвета с зеленой сердцевинкой и Country с зелеными цветками. Устроят для гостей и множество красивых фотозон.

«Бал хризантем» продлится с 14 до 21 ноября 2021 в Волжской оранжерее ботанического сада по адресу: ул. Набережная, 2Л. Пускать гостей будут небольшими группами по предварительной записи. Для тех, кто старше 18 лет понадобится QR-код о вакцинации от коронавируса или документ о перенесенном заболевании, или отрицательный ПЦР-тест. Запись по телефонам: 8(8443)41-60-11, 8-961-081-92-57.