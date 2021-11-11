Синоптики в «КамАЗах» рассчитали количество выпадающего в Волгограде снега

За сезон снег в Волгограде идет 66 дней Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград занимает предпоследнее место – 14-е – среди российских городов-миллионников по количеству выпадающего зимой снега. Как сообщили «КП-Волгоград» аналитики «Яндекс.Погоды», общая толщина зимних осадков за сезон в городе в среднем составляет 66 сантиметров. Синоптики рассчитали эту цифру в необычной мере объема, за год на Волгоград ложится примерно 56 миллионов «КамАЗов» снега.

В среднем в городе снег идет 66 дней, в первый раз он выпадает в ноябре, а заканчивает в марте. Лежат зимние осадки в Волгограде на протяжении 82-х дней.

За последние десять лет рекорд по толщине выпавшего за сезон снега принадлежит Челябинску, зимой 2013–2014 годов она составила 240 сантиметров. Этот же город лидирует как самый снежный мегаполис России, на 2-м месте Пермь, на 3-м - Нижний Новгород, на последней 15-й строчке рейтинга располагается Ростов-на-Дону. Зато Волгограду принадлежит рекорд за самый снежный день в течение десяти лет. 11 декабря 2013 года выпал 31 сантиметр осадков.

Отметим, предстоящая зима все ближе подходит к Волгограду. Накануне в областном центре срывался первый снег, который сразу же таял. В городе в ночные часы держится морозная погода, поэтому уже в ноябре в пойме реки Царица может открыться ледовый каток.