Каток в пойме Царицы в Волгограде может открыться уже в ноябре

Лед заливают круглосуточно. Фото: парк "Раздолье".

Не ждали так быстро зиму? Едва похолодало, в Волгограде началась круглосуточная заливка катка в пойме реки Царицы. Он с искусственным охлаждением, но работает в минусовую погоду. Поэтому, как только в Волгограде установится даже легкий морозец, руководство парка готово пустить посетителей на лед. Для них даже купили 400 пар новых коньков.

- В прошлом году каток открыли 27 ноября, в этом году надеемся раньше. 10 ноября в Москве стали заливать катки на Красной площади и ВДНХ, и мы приступили, - рассказал «КП-Волгоград» директор парка «Раздолье» в пойме Царицы Андрей Еркин.

Всего в прокате будет 600 пар коньков, все уже наточены. Провели техобслуживание и машине, которая заливает лед и приводит его в порядок в перерывах между сеансами. Их, как и в прошлом году, будет по три в день: с 10:00 до 14:00, с 15:00 до 18:00, с 19:00 до 22:00.

Особое волнение вызывает работа в пандемию и ковидные ограничения. Скорее всего, вход на каток для взрослых посетителей будет возможет только по QR-коду, так же как на футбол, в бассейны и фитнес-клубы, кинотеатры и кафе. Это будет понятно тогда, когда будет известна дата открытия катка – в зависимости от того, какие правила будут действовать на территории региона.

Руководство катка отмечает, что пункты проката оснащены санитайзерами и воздухоочистителями. Выдавать коньки будут через уличные окна, а переобуваться можно будет на скамейках на улице, чтобы не обмениваться вирусами в помещениях. Чтобы избежать очередей в кассах, еще в прошлом году ввели интернет-продажу билетов.

В пункте проката разместятся санитайзеры и воздухоочистители. Во избежание давки внутри пункта проката, посетителей будут обслуживать через уличные окна выдачи. Для переобувания будет подготовлена специальная зона на открытом пространстве. Для того, чтобы сократить количество людей в очереди, еще ранее, в парке была введена возможность покупки билета в интернет-магазине.