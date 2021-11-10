В Волгограде 11 ноября без электричества останутся 6 районов

На большинстве адресов электричества не будет до 17.00 Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде стало темнеть очень рано, вместе с тем продолжаются плановые отключения электричества. Специалисты продолжают ремонтировать оборудование перед наступлением холодов. Возвращается свет в дома волгоградцев при наступлении сумерек. 11 ноября в городе электроснабжение будет отсутствовать в шести районах – Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском, Советском и Кировском. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

В Тракторозаводском районе не будет масштабных отключений электричества. Света не будет в домах №1 и 5 на улице Богомольца, №13 на улице Николая Отрады с 13.00 до 16.00.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат следующие адреса: улица Базарова, 5, 7, 9, 12, 18, 20; улица 2-я Малая, 1-11, 4-12; улица Малая, 2-12, 3-15; переулок Малый, 2а, 2, 4, 3, 5; улица Касимовская, 1-21, 2-28; улица Стрелковая, 1-11, 2-14; улица Техническая, 1а; улица 2-я Горная, 5-13; улица Обороны Одессы, 1-3, 4, 6; улица Техническая, 1-15, 2-16; улица Базовая, 27; улица Кубинская, 1-35, 2-24.

В Кировском районе электроснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Сенная, 1-17; улица Песчаная, 2, 6-80; улица Астраханская, 15-25, 29-53, 18-30, 36-56; улица Достоевского, 1-13, 8-14, 19-47, 18-40; улица Добролюбова, 35-49; улица Молодежная, 11-15, 2-30; улица Шевченко, 3-27, 4-30; улица Луначарского, 1-21, 2-22; улица Декабристов, 4-18; улица Братская, 5-33; улица Кирова, 50, 62; улица Чернышевского, 1-19, 4а-22; улица Ромена Роллана, 8-18; переулок Ключевой, 33, 35; переулок Достоевского, 4-14, 7-9; улица Травяная, 1-71, 2а-4; улица Ильмовая, 3, 4; улица Ореховая, 2. С 8.00 до 17.00 свет отключат на улице Южнобережной, 6-14, 30-48; в переулке Южнобережном, 2-36, 3-17.

В Советском районе оставят без электричества с 9.00 до 17.00 жителей следующих адресов: улица Петрова, 1-13, 11а, 2, 8, 8а, 10, 12; улица Вавилова, 1-13, 2-12; улица Бурденко, 1-11, 4-12; улица Песчанокопская, 2-12; улица Владимирская, 2-10, 10а, 8а, 8б; улица Академика Комарова, 2-28, 28а, 9-23, 23а, 23б, 23д; улица Мамина-Сибиряка, 1а, 1б, 1г.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 свет отключат по адресам: улица Миргородская, 1-17, 2-20, 16а; улица Черновицкая, 1-7, 7а, 2-10, 8а; улица Воропоновская, 2; улица Саранская, 119-133, 172а, 123а, 132-144, 136а, 136б; улица Елецкая, 133-145, 133а, 135а, 606-612, 607-611; улица Кавказкая, 1-15, 5а, 2-12, 6/2; улица Джалиля Муссы д.21.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 обесточат 3 дома на улице Московской - №3, 5, 7.