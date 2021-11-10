Волгоградским концессиям больше не грозит банкротство

Коммунальные операторы договорились с владельцами облигаций. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Обеспечивающим Волгоград водой и теплом компаниям «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» в ближайшее время не грозит банкротство. Они заключили мировые соглашения с владельцами облигаций и их представителями и урегулировали вопросы, касающиеся неисполнения обязательств и возникновения задолженности, сообщили в пресс-службе компаний.

- Мировое соглашение будет действовать до полного исполнения эмитентом и инвесторами своих обязательств, что позволит урегулировать вопросы по облигационным займам и обеспечит гарантии для инвесторов, - рассказали в Концессиях.

Напомним, первый технический дефолт в связи с невозможностью расплатиться с владельцами облигаций коммунальные операторы Волгограда объявили осенью 2020 года. В марте кредиторы реализовали свое право на обращение в суд, в том числе с требованием о признании эмитента банкротом. После подписания мировых соглашений Арбитражный суд Волгоградской области прекратит все производства.

Кроме того, в компаниях подчеркивают, что они продолжают работать и проводят все текущие платежи контрагентам.