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Общество10 ноября 2021 18:04

Волгоградским концессиям больше не грозит банкротство

Компании заключили мировые соглашения с владельцами облигаций
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Коммунальные операторы договорились с владельцами облигаций.

Коммунальные операторы договорились с владельцами облигаций.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Обеспечивающим Волгоград водой и теплом компаниям «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» в ближайшее время не грозит банкротство. Они заключили мировые соглашения с владельцами облигаций и их представителями и урегулировали вопросы, касающиеся неисполнения обязательств и возникновения задолженности, сообщили в пресс-службе компаний.

- Мировое соглашение будет действовать до полного исполнения эмитентом и инвесторами своих обязательств, что позволит урегулировать вопросы по облигационным займам и обеспечит гарантии для инвесторов, - рассказали в Концессиях.

Напомним, первый технический дефолт в связи с невозможностью расплатиться с владельцами облигаций коммунальные операторы Волгограда объявили осенью 2020 года. В марте кредиторы реализовали свое право на обращение в суд, в том числе с требованием о признании эмитента банкротом. После подписания мировых соглашений Арбитражный суд Волгоградской области прекратит все производства.

Кроме того, в компаниях подчеркивают, что они продолжают работать и проводят все текущие платежи контрагентам.