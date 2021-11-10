В Волгограде экс-директор колледжа получил 7,5 лет колонии за фиктивные дипломы

Экс-директор еще может обжаловать приговор. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Красноармейский райсуд Волгограда огласил приговор экс-директору техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций (ВТЖТиК). Его признали виновным в получении взяток и выдаче фиктивных дипломов. За семь эпизодов по статьям «получение взятки» и «служебный подлог» мужчина проведет 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима и заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

- Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в образовательных учреждениях, в течение 5 лет, - добавили в ведомстве.

Как установил суд, экс-руководитель вместе с заведующим отделом учебной и производственной практики за деньги выдавали желающим свидетельства по профессиям «Помощник машиниста тепловоза» и «Помощник машиниста электровоза». На деле обладатели корочек обучения не проходили и экзаменов не сдавали. Заплатили им 7 человек. Стоили такие услуги от 15 до 45 тысяч рублей.

Свою вину экс-директор признал частично, он еще может обжаловать приговор. А его сообщнику ранее суд назначил наказание в виде 4 лет колонии строгого режима и 350 тысяч рублей штрафа.