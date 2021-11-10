В Волгоградской области похолодает до 11 градусов мороза

В четверг в Волгограде будет холодно Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградскую область пришло похолодание, столбики термометров опускаются все ниже и ниже. В четверг ожидается морозная погода, температура понизится до -11 градусов. 11 ноября синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, западный ветер будет дуть с порывами 8-13 м/с.

По области в ночь со среды на четверг температура воздуха составит -2...-7º, местами похолодает до -11º, днем -1...+4°. В Волгограде в ночные часы -4...-6°, в дневные +1...+3°.