Гражданин Азербайджана хотел незаконно вывезти из Волгограда почти 11 тысяч долларов

Иностранца задержали перед вылетом из Волгограда в Баку Фото: Екатерина СИМОХИНА

Таможенники во время контроля авиарейса «Волгоград - Баку» задержали гражданина Азербайджана. Мужчина пытался незаконно вывести иностранную валюту. В кармане пиджака по «зеленому коридору» он нес 10,9 тысячи долларов США. Таможенную декларацию иностранец предъявить не смог, чем нарушил закон. По словам пассажира, он не знал о необходимости таможенного декларирования наличных денежных средств, рассказали «КП-Волгоград» в Южном таможенном управлении.

Сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенных к вывозу без декларирования в рублевом эквиваленте составила более 60 тысяч рублей. На азербайджанца возбудили административное дело. Перемещать наличные через границу в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США, можно только в случае, если деньги будут письменно задекларированы.

- В аэропорту имеются информационные зоны, где можно ознакомиться с правилами заполнения пассажирской таможенной декларации, можно обратиться за консультацией к сотрудникам таможенного поста. Также, пассажирскую таможенную декларацию можно заполнить на сайте Федеральной таможенной службы, - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Дмитрий Клецов.