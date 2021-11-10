Бывший игрок НБА Андрей Кириленко открыл в Волгограде центр уличного баскетбола

Андрей Кириленко, Александр Зуев и Станислав Шаров забросили первый мяч в кольцо нового баскетбольного комплекса. Фото: Администрация Волгоградской области.

В Волгограде открылся центр уличного баскетбола под открытым небом. На набережной построили 3 площадки для стритбола, одну – для обычной игры с оранжевым мячом, а также зону для воркаута. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, современное покрытие и профессиональное оборудование позволят юным и взрослым спортсменам заниматься здесь круглогодично.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Андрей Бочаров, бывший игрок НБА, ныне президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и серебряные призеры Олимпийских игр 2020 года в Токио Александр Зуев и Станислав Шаров.

- Очень рад за Волгоград - в этом городе много любителей баскетбола, и новый центр, несомненно, притянет к себе огромное количество поклонников нашего вида спорта, - отметил Андрей Кириленко.

Центр уличного баскетбола построили в центре города на пересечении улиц Чуйкова и Пражской.