В Волгограде обрушился балкон в доме на проспекте Ленина

Балкон частично разрушен и грозит обвалиться совсем. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Днем 9 ноября в семиэтажном доме на проспекте Ленина, 153 в Краснооктябрьском районе Волгограда обрушилась часть балконной плиты. Куски бетона с верхнего этажа упали на балкон расположенной ниже квартиры. К счастью, никто не пострадал. До конца года управляющая компания должна будет демонтировать аварийную плиту, сообщили в мэрии.

- Произошло обрушение двух фрагментов балконной плиты в квартире на верхнем этаже. Представители администрации Краснооктябрьского района приехали на место и поручили управляющей компании провести обследование конструкций балкона, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. – По итогам обследования УК выдано предписание до конца года снести аварийную плиту.

В аварийном состоянии многие балконы в этих хрущевках. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дом на проспекте Ленина, 153 был построен в 1964 году, как и окружающие его хрущевки. Обслуживает дом управляющая компания «Руслан и Людмила», столь романтичное название она, скорее всего, получила от магазинов «Руслан» и «Людмила», один из которых в советское время располагался в этом доме, другой - через дорогу. Балкон в квартире пенсионерки уже давно был в аварийном состоянии. Теперь его и вовсе не будет. Власти обещают держать ситуацию на контроле.

В соседнем доме №155 балконы тоже рушатся. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, это далеко не первое обрушение балкона в старых домах Волгограда. Уже несколько лет массово рушатся балконы в сталинках на улице Советской и на улице Мира, на улице Рабоче-Крестьянской, на юге города. Почти полностью выкрошилась балконная плита и в доме №155 на проспекте Ленина. В аварийном состоянии здесь еще несколько балконов. В любом случае отвечает за состояние плиты управляющая организация, а за ограждение - собственник квартиры.