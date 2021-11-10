В Волгограде инженеры-коммунальщики зарабатывали на заниженных показателях приборов учета

Следователи завершили расследование. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех инженеров коммунального предприятия Красноармейского района. Ведущего инженера и двух инженеров 1-й категории обвиняют в коммерческом подкупе в крупном размере, совершенном группой лиц. Коммунальщики заработали больше миллиона рублей на заниженных показателях приборов учета, сообщили в следственном управлении СКР по Волгоградской области.

- Размер криминального заработка всех трех обвиняемых составил более 1 миллиона 700 тысяч рублей, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следствия, несколько лет начиная с 2017 года инженеры получали от предпринимателей и фирм заниженные показатели счетчиков и деньги за свое бездействие. Половину суммы забирала себе ведущий инженер предприятия, остальное делили подчиненные.

Дело возбудили по материалам, которые собрали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Волгограду, а также регионального УФСБ России. Его уже направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.