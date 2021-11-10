Среди умерших от коронавируса в Волгограде 24-летний мужчина и 35-летняя женщина

В реанимациях много молодых на ИВЛ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Информация от волгоградского оперативного штаба по коронавирусу все больше напоминает сводки с фронта. 10 ноября в Волгоградской области скончались 34 человека, заразившихся COVID-19. Всего за сутки в ковидных госпиталях региона умерли 11 мужчин и 23 женщины. Среди них совсем молодые люди – 24, 47 и 59-летний мужчины, 35-летняя волгоградка. Возраст остальных погибших – 60+. Самой старшей жертве ковида было 95 лет.

Всего с начала пандемии в Волгограде и области умерли уже 3863 человека. Прирост идет огромный. Несмотря на все меры и ограничения, никакой стабилизации не наблюдается. В Волгоградской области всем жителям старше 65 лет положена обязательная самоизоляция и вакцинация.

Заболевших 10 ноября тоже рекордное число. Причем в Волжском заразились почти вдвое больше жителей, чем в Волгограде: 114 против 63. Из районов области самая тяжелая ситуация в Камышинском, Городищенском и Среднеахтубинском районах, здесь больше всего заболевших.